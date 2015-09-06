حبس ربة منزل 15 يوما لاتهامها بتصنيع وبيع القنابل بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بتصنيع وبيع القنابل وحيازة مواد متفجرة، حيث ضبط بحوزتها 15 قنبلة مونة، و20 كليو بارود بقصد الاتجار.

كانت تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الحدائق بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة من ضبط "رضا.ع.و" 20 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزتها 15 قنبلة مونة، و10 كيلو من البارود الأبيض، و10 كيلو من البارود البنى، وكمية من الورق، وكمية من البارود والزلط، ولفة سلك وأدوات تصنيع بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بما سبق.