الأمن العام يضبط 62 قطعة سلاح و294 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 62 قطعة سلاح نارى من بينها بندقية آلية من الأسلحة الشرطية المستولى عليها، و294 قضية مخدرات، و6 تشكيلات عصابية، و4 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و112 هاربا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 12646 حكما قضائيا متنوعا وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 786 دراجة بخارية مخالفة .

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