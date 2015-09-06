تأجيل محاكمة المستريح لجلسة 3 أكتوبر لسماع الشهود

أجلت، منذ قليل، محاكمة رجل الأعمال أحمد المستريح فى قضية اتهامه بالنصب على عشرات المواطنين أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أشرف عيسى، لجلسة 3 أكتوبر لسماع الشهود.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم اتهامات بتلقى أموال بلغت 35 مليونا و843 ألف جنيه من 311 مواطنا، بحجة استثمارها فى بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015 .

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