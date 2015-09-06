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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "جزيرة البياضية" لـ6 ديسمبر للبت فى طلب التصالح

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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "جزيرة البياضية" لـ6 ديسمبر للبت فى طلب التصالح تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "جزيرة البياضية" لـ6 ديسمبر للبت فى طلب التصالح
أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بدار القضاء العالى، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، تأجيل نظر قضية الاستيلاء على "محمية أرض البياضية" لجلسة 6 ديسمبر المقبل للنظر فى طلب التصالح المقدم من المتهمين.

وقدمت هيئة الدفاع خلال جلسة اليوم، حافظة مستندات تُفيد برغبة المتهمين بالتصالح فى القضية.

وقال الدفاع إن طلب التصالح يأتى طبقًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 16 لسنة 2005، المعدل للقانون رقم 15 من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر "ب" والمادة 22 مكرر "ه"، وذلك بناء على تنازل حسين سالم عن قطعة الأرض.

ويواجه المتهمون، تهم بيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، وعلى رأسهم يوسف والى وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
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