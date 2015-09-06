القبض على عاطلين بحوزتهما 16 فرش حشيش فى العمرانية

ألقت مباحث العمرانية، برئاسة المقدم محمد غراب رئيس المباحث، القبض على عاطلين يقومان بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنطقة، بحوزتهم 16 فرش حشيش.

وردت معلومات للرائد محمد رشوان معاون مباحث قسم العمرانية، بقيام عاطلين باستقطاب متعاطى المخدرات وبيعها بالمنطقة، وعلى الفور تم إخطار العميد درويش حسين رئيس قطاع غرب الجيزة، والذى أمر بتحرك القوات ومداهمة مكان تواجدهما، وإلقاء القبض عليهما وبحوزتهما 16 فرش حشيش وزنت 4 كيلو ومبلغ مالى قرابة 20 ألف جنيه وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وحيازة المخدرات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة من أجل التواصل مع عملائهما، تم تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء خالد شلبى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة بإحالتهما للنيابة للتحقيق.

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