احذر عادات خاطئة تهدد سمعك أهمها استخدام القطن وسماعات الأذن

قوة السمع وحدته تتأثر بالكثير من العوامل، والسمع مثله مثل كل الحواس والقدرات التى منحها الله تعالى للانسان، فكلما حافظ عليها وقاها الشيخوخة المبكرة، وكلما أهمل وضرها، ضرته وسلبت منه تدريجيا. عادات خاطئة تؤثر على السمع وتهددك بفقدانه

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>الدكتور أحمد مرسى أخصائى الأنف والأذن والحنجرة أوضح خلال حديثه عن حاسة السمع، أن الكثير من العادات اليومية التى يستهان بها، تصبح سبب فى فقدان الشخص تدريجا لحدة وقوة سمعه دون أن يدرى، بعيدا عن الأسباب الأخرى الخارجة عن إرادته، كالضعف الطبيعى، أو الإصابة بفيروس فى الصدر يؤدى إلى فقدان السمع تدريجيا. ومن أهم هذه العوامل حسبما يوضحها د.مرسى :

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>- دخول المياه المالحة ومياه حمامات السباحة أو المياه العادية (مياه الاستحمام) إلى فتحتى الأذن

>- إدخال أجسام ومعادن وأدوات داخل الأذن، إذا ما شعر الشخص بربة فى حكها

>- إدخال القطنة المنظفة للأذن واستخدامها باستمرار، يسحب الشمع الطبيعى من الأذن تاركا الفرصة للجراثيم والبكتيريا بالزحف داخلها وتهديدها

>- العمل ببعض المهن التى يتعرض خلالها الشخص لدرجات صوت عالية ومستمرة، كالأفراح، والملاهى الليلية، والفرق الموسيقية

>- وضع الهاند فرى (سماعات الأذن) على الدوام وفى مستويات عالية

>- التحدث الدائم بصوت عال يمنع الفرد من القدرة الجيدة على الاستماع، فيعتاد درجات الصوت العالية

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شبكةعيونالإخبارية

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