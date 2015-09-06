لحواء.. قبل التخلص من الشعر الزائد تعرفى على أسبابه المرضية وعالجيها

زيادة كثافة ونمو الشعر بالوجه والجسم من أكبر المشاكل التى تواجهها المرأة، وفى سبيل التخلص من تلك المشكلة غالبا ما تلجأ النساء لبعض الطرق العلاجية كاستخدام أشعة الليزر لمنع نمو الشعر الزائد.

فيما يؤكد أستاذ أمراض النساء والولادة الدكتور علاء الغنام، أن زيادة كثافة الشعر لدى النساء ليس مرضا فى حد ذاته، بل هو من الاعراض المرضية للإصابة باضطراب الهرمونات، أى أنه عرض لمرض.

يوضح الغنام أن التخلص من عرض نمو الشعر الزائد، يكون بواسطة علاج المرض المتسبب فى حدوثه، وهو اضطراب الهرمونات، وبالطبع فالفحوصات المعملية وتحاليل الدم، هى السبيل الآمن للوصول الى التشخيص السليم.

كما يؤكد علاء الغنام أن مرض تكيسات المبيض من أهم وأشهر الأمراض التى يؤدى الاصابة بها الى اضطراب هرمونات الجسم، وظهور مشكلة نمو الشعر بكثافة فى مناطق متفرقة من جسم المرأة.

وعلاج هذا العرض تبعا لرأى الغنام يعتمد على علاج تكيسات المبيض، فى المقام الأول قبل البدء فى علاج مشكلة زيادة نمو وكثافة الشعر، ففى حالة استخدام أشعة الليزر، أو أى من الوسائل العلاجية الأخرى لوقف نمو الشعر، ستظل تلك الحلول مؤقتة، وغير ناجحة طالما أن المرض المسئول عنها لم يعالج بشكل نهائى.

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