أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ديل بوسكي: صافرات الاستهجان ضد بيكيه ' مؤسفة '

Google+ Print
ديل بوسكي: صافرات الاستهجان ضد بيكيه ' مؤسفة ' ديل بوسكي: صافرات الاستهجان ضد بيكيه ' مؤسفة '

(إفي): انتقد مدرب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي بقوة صافرات الاستهجان التي أطلقتها بعض الجماهير ضد مدافع برشلونة جيرارد بيكيه ووصفها بـ"المؤسفة" و"غير المريحة".

وأطلقت مجموعة من المشجعين صافرات استهجان في كل مرة يقترب فيها بيكيه من الكرة خلال لقاء المنتخب الاسباني أمام سلوفاكيا في مدينة أوفييدو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا، والتي انتهت بفوز "لاروخا" بهدفين نظيفين ليتصدر حامل اللقب مجموعته الثالثة.

وقال ديل بوسكي بعد المباراة:"ما حدث لجيرارد مؤسف. من غير المريح للغاية إطلاق صافرات استهجان ضد لاعب من المنتخب الإسباني. وإن كانوا قادمين لمشاهدة كرة قدم، فبيكيه قدم مباراة رائعة".

وتتصدر إسبانيا مجموعتها برصيد 18 نقطة، وتأتي خلفها سلوفاكيا بنفس الرصيد ثم أوكرانيا في المركز الثالث بـ15 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه