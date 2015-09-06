ديل بوسكي: صافرات الاستهجان ضد بيكيه ' مؤسفة '

(إفي): انتقد مدرب المنتخب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي بقوة صافرات الاستهجان التي أطلقتها بعض الجماهير ضد مدافع برشلونة جيرارد بيكيه ووصفها بـ"المؤسفة" و"غير المريحة".

وأطلقت مجموعة من المشجعين صافرات استهجان في كل مرة يقترب فيها بيكيه من الكرة خلال لقاء المنتخب الاسباني أمام سلوفاكيا في مدينة أوفييدو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا، والتي انتهت بفوز "لاروخا" بهدفين نظيفين ليتصدر حامل اللقب مجموعته الثالثة.

وقال ديل بوسكي بعد المباراة:"ما حدث لجيرارد مؤسف. من غير المريح للغاية إطلاق صافرات استهجان ضد لاعب من المنتخب الإسباني. وإن كانوا قادمين لمشاهدة كرة قدم، فبيكيه قدم مباراة رائعة".

وتتصدر إسبانيا مجموعتها برصيد 18 نقطة، وتأتي خلفها سلوفاكيا بنفس الرصيد ثم أوكرانيا في المركز الثالث بـ15 نقطة.