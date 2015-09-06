كلوب يصدم كبار أوروبا بتطلعه لـ ' مشروع مثير '

أكد يورجن كلوب مدرب بروسيا دورتموند السابق أنه ليس من الضروري أن يقود فريقا من كبار القارة العجوز عندما يعود للتدريب مجددا.

ورحل المدرب الألماني عن دورتموند مع نهاية الموسم الماضي ويقضي حاليا فترة راحة ولم يقرر بعد وجهته المقبلة.

وتسعى العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا للتعاقد مع صاحب الـ48 عاما بعد إنجازاته مع دورتموند الذي قاده للفوز ببطولة الدوري الألماني مرتين.

وقال كلوب للصحفيين:"سأعود للتدريب، حاليا أنا في فترة راحة".

وأضاف "لابد أن أكون في مكان ما بالعالم ليس بالضرورة مع فريق من الكبار، هناك مشروعات جيدة مثيرة تحتاج للمساعدة".