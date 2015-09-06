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فيديو - كاسياس يشكر جمهور إسبانيا وينتظر فوز التأهل لليورو

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فيديو - كاسياس يشكر جمهور إسبانيا وينتظر فوز التأهل لليورو فيديو - كاسياس يشكر جمهور إسبانيا وينتظر فوز التأهل لليورو

(إفي): أبدى إيكر كاسياس حارس الاسباني سعادته بالفوز على سلوفاكيا وديا وانتزاع صدارة المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" مؤكدا على أهمية "الاستمرار في طريق" الانتصارات.

وقال "إنني سعيد حقا، لقد استعدنا المركز الاول الذي كنا نبحث عنه منذ 11 شهرا، بعد التعثر أمام سلوفاكيا، ونحن سعداء بذلك. لدينا الثلاثاء مباراة هامة أمام (مقدونيا) منتخب ليس مصنفا بين الاقوى في المجموعة، ولكن إذا فزنا بها فمن الممكن أن نضمن تأهلنا لكأس أوروبا".

وجاء هذا الفوز في المباراة المائة التي يرتدي فيها كاسياس شارة قيادة المنتخب الاسباني، وأعرب عن امتنانه لدعم الجماهير "الاستثنائي" له ورضاه عن أداء الفريق في المباراة.

شاهد تصديات رائعة لكاسياس في المباراة

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فيديو اليوم السابع

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