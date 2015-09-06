الأوبرا تفتتح موسمها الفنى بالمسرحية الاستعراضية “مولان روج”.. غدًا

تفتتح دار الأوبرا برئاسة د.إيناس عبد الدايم فعاليات موسمها الفنى 2015 – 2016 ،بتقديم العرض الغنائى الاستعراضى ” مولان روج _ الطاحونة الحمراء “، من إعداد و اخراج روان الغابة ،وذلك فى الثامنة مساء يومى الاثنين والثلاثاء 7 ، 8 سبتمبر على المسرح الكبير.

العرض مأخوذ عن الفيلم الغنائى الذى يحمل نفس الاسم ،والذى قامت ببطولته نيكول كيدمان ،إيوان مكريغور ،وأخرجه باز لورمان ،وتعد هذه هى المرة الأولى فى مصر التى تقدم بها على طريقة “برودواى Broadway” باللغة الإنجليزية.

الجدير بالذكر أن مخرجة العرض روان الغابة تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية، تدرس حاليا الإخراج السينمائى بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان آخر أعمالها مسرحية “لو عرف الشباب” تأليف توفيق الحكيم بمسرح ميامى ، كما شاركت فى العديد من الفعاليات الفنية العالمية وفى مقدمتها الموسم الرابع لبرنامج المسابقات “آراب جوت تالنت”.

وتدور أحداث المسرحية عام 1899 فى قالب رومانسى حول الشاعر “كريستيان” المنتقل حديثاً إلى باريس لمعايشة الثورة البوهيمية ،÷ويلتقى صدفة “بتولوز لوترك” الذي يقنعه بكتابة مسرحية موسيقية لملهى “مولان روج “،وخلال الاحداث يقع كريستيان فى حب نجمة الملهى “ساتين” ،و يصارع الدوق الثرى “مونروث” من اجل الفوز بقلبها .