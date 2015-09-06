بالصور.. افتتاح معرض المدرسة المنتجة بتعليم بني سويف‎

بني سويف – محمد شعبان

افتتح نبوي محمد علي الدخني وكيل وزارة التربية والتعليم معرض المدرسة المنتجة والتي نظمته إدارة المدرسة المنتجة بمديرية التربية والتعليم .

وصرح وكيل الوزارة بأن الهدف من إقامة هذه المعارض استخدام الخامات الطبيعية وتوظيفها لخدمة الطلاب وسوف نقيم معارض طوال العام للاستفادة من منتجات المدارس .

وأضافت نجوى حسن مدير عام الشئون التنفيذية بأن منتجات المعرض استخدم فيها خامات البيئة البسيطة وتحويلها إلى تحف ومنتجات يمكن الاستفادة منها وأن المعرض أُقيم بمناسبة ختام الأنشطة الصيفية بمشاركة جميع الإدارات التعليمية.

وأشارت فاطمة عمر الجندي مدير إدارة المدرسة المنتجة بأن المنتجات اشتملت على لوحات فنية من الجلد الطبيعي وأشغال الاركيت والحفر على الخشب وأعمال التريكو والفازات وأشجار الزرع.

وشارك في تنفيذ المعرض شعبان فضل منسق عام المعرض وابتهال إسماعيل وسمر مصطفى مسئولًا المشروعات .