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وفد "المرأة العربية" ترصد معاناة اللاجئات فى لبنان وتزور مركزاً للرعاية

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توجه وفد من منظمة المرأة العربية إلى مركز رعاية اجتماعى بالكورة بلبنان والتقى مع ممثلى شئون اللاجئين والذى يُعد مركزاً من ضمن 8 مراكز يخدمون اللاجئين السوريين فى شمال لبنان والبالغ عددهم 270 ألف لاجئ.

وروت السيدات معاناتهنّ فى الهروب من سوريا إلى معسكرات اللجوء فى لبنان بلا متاع أو ممتلكات، كما التقى الوفد مع عدد من السيدات السوريات المتطوعات للعمل فى مركز الرعاية الاجتماعية، ومجموعة من الأطفال الذين يستقبلهم المركز.

يأتى ذلك ضمن فعاليات اليوم الثانى لفعاليات الزيارات الميدانية التفقدية التى تقوم بها منظمة المرأة العربية برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى المديرة العامة للمنظمة إلى معسكرات اللجوء فى لبنان.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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