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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية
أحبط حراس المسجد الأقصى المبارك محاولة مستوطن يهودى أداء صلوات تلمودية علنية فى الجهة الشرقية من المسجد المبارك، وسلموه لشرطة الاحتلال الإسرائيلى التى أخرجته من المسجد خشية ردة فعل المصلين.

فى الوقت ذاته، منع حراس الأقصى اثنين من المستوطنين من اقتحام المصلى المروانى فى المسجد الأقصى، فيما اعتدت قوات الاحتلال على النساء والفتيات المبعدات والمرابطات على باب السلسلة (من أبواب الأقصى).

وواصلت مجموعات المستوطنين اقتحامها للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسات شرطية مشددة ومعززة، ونفذت جولات استفزازية فيه وسط صيحات وهتافات التكبير الاحتجاجية من المصلين.
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