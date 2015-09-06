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بالفيديو.. قائد الحرس الملكى البحرينى يتوعد بالثأر لشهداء بلاده فى اليمن

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بالفيديو.. قائد الحرس الملكى البحرينى يتوعد بالثأر لشهداء بلاده فى اليمن بالفيديو.. قائد الحرس الملكى البحرينى يتوعد بالثأر لشهداء بلاده فى اليمن

>تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع يظهر فيه قائد الحرس الملكي لمملكة البحرين العميد ركن ناصر بن حمد آل خليفة، أثناء زيارته لمصابى القوة البحرينية المشاركة ضمن قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، متوعدا بالثأر للجنود الذين استشهدوا فى تفجير مأرب.

وبحسب مقطع الفيديو أوصى العميد ناصر بن حمد، الجنود بالأخذ بالثأر لشهداء البحرين الخمسة، بالمشاركة مع باقى قوات التحالف العربى، مؤكدا للجنود أن خمسة حوثيين مقابل كل شهيد بحرينى.

ونقل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، تحيات ودعم القيادة البحرينية للجنود المرابطين على الحد الجنوبى السعودى، ضمن قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن.


>القوات المسلحة تنعى شهداء السعودية والإمارات والبحرين: أبطال سطروا تاريخا مشرفا

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