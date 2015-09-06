الاحتلال يقمع مسيرة فى بيت جالا تنديدا بأعمال التجريف الإسرائيلية

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، مسيرة سلمية احتج فيها المشاركون على أعمال التجريف الإسرائيلية فى منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا فى محافظة بيت لحم.

شارك فى المسيرة رجال دين مسيحيون ومسلمون، وشخصيات رسمية، وأهالى المدينة، ونشطاء فى المقاومة الشعبية، ومتضامنون، وحملوا شعارات وطنية تندد بأعمال التجريف بحق الأراضى التى ستضيع بفعل جدار الفصل العنصرى ومساره، حيث سيتم الاستيلاء على 3 آلاف دونم، عدا عن الدونمات الأخرى التى سيدمرها مساره.

وقد منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى المشاركين من الوصول إلى المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

يشار إلى أنه سيتعذر على أهالى مدينة بيت جالا الوصول إلى تلك الأراضى، وسيكون الدخول فى أوقات محددة يقررها الجيش بعد أن يثبت المواطن ملكيته للأرض، وبعد أن يحصل على تصريح دخول من سلطات الجيش الإسرائيلى.

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