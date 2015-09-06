الجيش اللبنانى يضبط فلسطينيين اثنين لتورطهما فى تهريب البشر لتركيا

أوقف الجيش اللبنانى فلسطينيين اثنين لتورطهما فى تهريب البشر إلى تركيا، كما ضبط 21 فلسطينيا كانوا يحاولون مغادرة لبنان بصورة غير شرعية.

وذكر بيان صدر عن قيادة الجيش اللبنانى اليوم الأحد، أن دورية تابعة لمديرية مخابرات الجيش اللبنانى أوقفت أمس فى مخيم نهر البارد بشمال لبنان الفلسطينيين محمد صالح ومحمد مجذوب لقيامهما بالتحضير لعملية تهريب أشخاص إلى تركيا بواسطة مركب صيد عبر البحر.

وأوضح البيان أن قوى الجيش داهمت إحدى الشقق السكنية فى منطقة جبل البداوى بشمال لبنان حيث أوقفت 21 فلسطينيا لمحاولتهم مغادرة لبنان بصورة غير شرعية بتسهيل من الشخصين المشار إليهما.

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