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القوات العراقية تقتل 41 من مسلحى تنظيم داعش

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القوات العراقية تقتل 41 من مسلحى تنظيم داعش القوات العراقية تقتل 41 من مسلحى تنظيم داعش
قتل 41 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى اليوم الأحد، بنيران القوات العراقية وقصف لطيران التحالف الدولى. وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن طيران التحالف الدولى المناهض لداعش نفذ 10 طلعات جوية بالعراق أسفرت عن مقتل 29 إرهابيا وتدمير وعتاد عسكرى ومخابىء للتنظيم، مشيرة إلى أن الطيران العراق نفذ 32 طلعة جوية فى قواطع العمليات.

كما قتلت القوات التابعة لقيادة عمليات بغداد 10 إرهابيين فى إطار عملية تحرير منطقة الكرمة شمال شرقى الفلوجة بمحافظة الأنبار غربى العراق، ودمرت أسلحة ومركبات ومواقع تابعة للتنظيم.

وتمكن طيران التحالف الدولى من تدمير مخزن للأسلحة فى قضاء هيت بالأنبار، مما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين من داعش، فيما تواصل القوات العراقية المشتركة تقدمها بقواطع العمليات بالأنبار بإسناط من الطيران العراقى.
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