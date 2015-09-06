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خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف فلسطينى من ذوى الشهداء لأداء الحج

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خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف فلسطينى من ذوى الشهداء لأداء الحج خادم الحرمين يأمر باستضافة ألف فلسطينى من ذوى الشهداء لأداء الحج
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستضافة 1000 فلسطينى من ذوى الشهداء الفلسطينيين، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ أن هذا العام يوافق العام السابع لانطلاق هذه اللفتة الكريمة تجاه حجاج فلسطين، وتؤكد عمق العلاقة التى يكنها خادم الحرمين لإخوانه من الشعب الفلسطينى، واهتمامه البالغ بأسر الشهداء منهم".

وأشار إلى أنه وبهذا العام سيصل عدد من استفادوا من هذه المنحة الملكية إلى ما يزيد على 13 ألف فلسطينى، على نفقة خادم الحرمين الشريفين من ذوى الشهداء والأسرى.
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