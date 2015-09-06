سلطات المطار تضبط راكبين حاولا تهريب 80 محمولا و600 جرام ذهب من الخارج

تمكنت جمارك مطار القاهرة اليوم الأحد، من ضبط راكب حاول تهريب 80 محمولا داخل بطانيتين لدى عودته من السعودية ، كما تم ضبط أردنى حاول تهريب 600 جم مشغولات ذهبية لدى وصوله من الأردن، وتم احتجاز المضبوطات وتحرير محضرين للراكبين.

صرح "إميل سمعان" مدير الجمرك أنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة مصر للطيران رقم 644 والقادمة من جدة اشتبه "سيد ممدوح" مدير الحركة بالجمرك فى الراكب "ع . أ" وأثناء قيام "محمد حسن" و"محمد عبد اللطيف" مأمورا الجمرك بتفتيش أمتعته عثرا على بطانيتين بهما 80 محمولا، كما تم ضبط راكب أردنى لدى وصوله على الطائرة المصرية من عمان يخفى 600 جم مشغولات ذهبية وسط جسمه، وأمر "عمر سعد" مدير عام الجمارك باحتجاز المضبوطات وتحرير محضرين لهما، حيث طلبا التصالح وسداد الغرامات والرسوم الجمركية المقررة عليهما مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.

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