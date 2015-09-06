ممثل النيابة فى محاكمة "المستريح": المتهم يمارس النصب لحساب نفسه فقط

قال ممثل نيابة الشئون المالية والتجارية، فى قضية توظيف الأموال المتهم فيها رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بالمستريح، إن المتهم لم يكن له شركاء فى نشاطه الإجرامى وأن المندوبين الذين كانوا يعملون معه لم يعلموا بحقيقة نشاطه المخالف للقانون.

ورد ممثل النيابة - خلال خامس جلسات محاكمة المستريح - المنعقدة بالمحكمة الاقتصادية، على ما طلب أحد محاميى الضحايا بإخال مندوبى المتهم فى القضية، قائلاً: إن التحريات توصلت إلى أن المتهم يقوم بالنشاط لنفسه ولحساب نفسه وليس لديه شركاء أو مناديب وأنهم لا يعلمون بحقيقة نشاط المتهم وأنه غير قانونى، وأن دورهم يقتصر على استلام الأرباح أو توزيعها دون العلم بنوعية نشاطه.

وتقدم أحد المحامين عن ضحايا المستريح، بطلب ضم أسماء كلا من: محمد عيد بخيت، وأمين سعيد رزق، وفيليب ساويرس، ومدثر سعيد، كمتهمين فى القضية مع المستريح، لكونهم المناديب والمساعدين الذين عاونوه فى جريمته ، وهو ما ردت عليه النيابة .

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