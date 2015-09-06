مصرع طالبين غرقا بمصيف جمصة والعثور على جثة طفل فى ترعة ببنى سويف

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، غرقا بمحافظتى الدقهلية وبنى سويف.

ففى الدقهلية لقى طالبان مصرعهما غرقا بمصيف جمصة، حيث تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، ببلاغ من مستشفى جمصة المركزى بوصول كل من محمد الشربينى صبحى 17 سنة طالب بالمرحلة الثانوية ومحمود محمد السيد زوال 16 سنة طالب ويقيمان بمنطقة جديلة بالمنصورة جثتين هامدتين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وكشفت التحريات أنه أثناء قيام الطلاب بالسباحة داخل البحر جرفهم التيار ولم يستطيعوا المقاومة فغرقوا، وتم تحرير المحضر رقم 657 إدارى قسم جمصه لسنة 2015، وتم عرضه على النيابة العامة والتى أمرت بتسليمهم لذويهم بعد توقيع الطب الشرعى الكشف عليهم، وتبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

كما عثر أهالى قرية الشقر التابعة لمركزالفشن جنوب بنى سويف على جثة لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات طافية فى مياه ترعة الابعادية التابعة لقرية الشقر، حيث كان العقيد عمرو العدل مأمورمركز الفشن قد تلقى بلاغا من الأهالى يفيد عثورهم على جثة لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

وعلى الفور أسرع المقدم محمد البرنس نائب مأمور مركز شرطة الفشن إلى مكان البلاغ، حيث تم استخراج جثة الطفل يبلغ من العمر 7 سنوات يدعى يوسف محمد، والذى اختفى منذ يومين أثناء حفل زفاف أحد أقاربه بقرية الشقر التابعة لمركز الفشن، حيث عثر الأهالى على جثته طافية فى مواسير مياه ترعة الابعادية المغطاة بالقرية، وتم استخراج الجثة ولم يتهم والده أحدا، حيث تبين أن سبب الوفاة الغرق، حرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.