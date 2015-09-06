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سقوط تشكيل عصابى لسرقة التكاتك والدراجات البخارية بالقليوبية

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سقوط تشكيل عصابى لسرقة التكاتك والدراجات البخارية بالقليوبية سقوط تشكيل عصابى لسرقة التكاتك والدراجات البخارية بالقليوبية
تمكنت مباحث القليوبية من القبض على متهمين ضمن تشكيل عصابى لسرقة التكاتك والدراجات البخارية بالقناطر الخيرية، حيث تبين ارتكابهم 6 وقائع سرقات بالإكراه، وتولّت النيابة التحقيق.

وكانت معلومات سرية وردت إلى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث القناطر الخيرية، تفيد قيام كل من أنور ر.ا، وشهرته "أحمد ع.ز"، عاطل، سابق اتهامه فى عدد 5 قضايا (مشاجرة وقتل، ومقاومة سلطات، وسرقة بالإكراه، سرقة وسائل نقل)، وهارب من القضية رقم 31571 جنايات مركز القناطر الخيرية- سرقة بالإكراه، والمحكوم عليه بالسجن غيابى مؤبد وغرامة 50 ألف جنيه، ومصطفى .ر.م، سابق اتهامه فى 3 قضايا (مشاجرة وقتل، وسرقة بالإكراه)، وهارب فى القضية رقم 8939 جنايات مركز القناطر الخيرية سرقة بالإكراه، ومحكوم عليه فيها غيابيًّا بالسجن المؤبد وغرامة 50 ألف جنيه، وماهر ر.ا، سابق اتهامه فى قضيتَى (مشاجرة وقتل، وسرقة بالإكراه)، وهارب فى القضية رقم 8939 جنايات مركز القناطر الخيرية سرقة بالإكراه ومحكوم عليه فيها غيابيًّا بالسجن المؤبد وغرامة 50 ألف جنيه، بتكوين تشكيل عصابى فى ما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية ومركبات التوك توك كرهًا عن قائديها تحت تهديد السلاح، ومن أمام المنازل والطرق العامة وتقطيعها وتفكيك أجزائها وبيعها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمَين الأول والثانى، وبحوزة الأول سلاح نارى بندقية آلية وبخزينتها 11 طلقة من ذات العيار، وبحوزة الثانى خزينة بندقية آلية بداخلها 10 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمَين بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بصحتها وأقرا بحيازتهما السلاح النارى والذخيرة بقصد ممارسة نشاطهما الإجرامي، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بالاشتراك والمتهم الهارب فى ارتكاب 6 وقائع سرقات بالإكراه، وتولّت النيابة التحقيقات.

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