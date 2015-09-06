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ضبط مجزر ومصنع منتجات ألبان بدون تراخيص فى حملة تموينية بالقليوبية

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ضبط مجزر ومصنع منتجات ألبان بدون تراخيص فى حملة تموينية بالقليوبية ضبط مجزر ومصنع منتجات ألبان بدون تراخيص فى حملة تموينية بالقليوبية
تمكنت مباحث بالقليوبية من ضبط مجزر يديره صاحبه بدون ترخيص وكذلك ضبط مصنع للأرز باللبن بمدينة قليوب وبداخلهما كميات من الإنتاج تم التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.

وكانت تعليمات اللواء سعيد شلبى مدير الأمن بسرعة تكثيف الحملات التموينية على المنشآت التى تدار بدون ترخيص، وعلى الفور قامت حملة تموينية استهدفت مدينة قليوب، وتم ضبط كل من علاء مرسوم بسطا المدير المسئول عن مجزر دواجن، وذلك لإدارته المجزر بدون ترخيص واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة (مجزر الباشا) وتم ضبط 2 ثلاجة تبريد كبيرة الحجم و3 رياشة تنظيف و10 أسطوانة كبيرة الحجم وطن بانيه صدور مخلية و200 كجم أجزاء دواجن و500 كجم عبوات أجنحة ).

كما تم ضبط أحمد محمد المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الأرز باللبن، وذلك لإدراته المصنع بدون ترخيص واستخدامه اسم وعلامة تجارية غير مسجلة ( لاشين )، وتم ضبط غلاية و3 حلة تسوية و4 أسطوانات كبيرة الحجم و1000 طاجن أرز باللبن منتج نهائى معد وجاهز للبيع، وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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