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الطب البيطرى بالقليوبية: القضاء على ألفى كلب ضال خلال حملة بالمحافظة

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الطب البيطرى بالقليوبية: القضاء على ألفى كلب ضال خلال حملة بالمحافظة الطب البيطرى بالقليوبية: القضاء على ألفى كلب ضال خلال حملة بالمحافظة
‏اكد الدكتور ناصر أبو سنة مدير عام إدارة المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالقليوبية، إن المديرية نجحت في القضاء علي ألفين من الكلاب الضالة علي مستوي المحافظة في الحملة الاخيرة التي شنتها المديرية وانتهت الاسبوع الماضي ,موضحا ان الحملة شملت جميع انحاء المحافظة بالاضافة الي مدينة العبور.

وأكمل أبو سنة أن استمرار تلك الحملات توفر على وزراة الصحة ما يقرب من 200 مليون جنيه، وهى قيمة الأمصال التى قد يتعاطاها الإنسان عندما يتعدى عليه أحد تلك الكلاب الضالة، منوها أن أماكن تمركز هذه الكلاب الضارة يكون فى الظهير الصحراوى، وأماكن تجمع وانتشار القمامة.

وأضاف أبو سنة أن هناك خطة شهرية وخططا استثنائية على فترات لمواجهة الحيوانات والكلاب الضالة على مستوى المحافظة بالتعاون مع أطباء من المديرية، ومسئولين بالوحدات المحلية من أجل مكافحة تلك الحيوانات التى تمثل خطرًا على المواطنين وخاصة الأطفال.
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