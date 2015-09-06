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لجنة الانتخابات بالسويس تعلن قبول أوراق 38 مرشحا

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لجنة الانتخابات بالسويس تعلن قبول أوراق 38 مرشحا لجنة الانتخابات بالسويس تعلن قبول أوراق 38 مرشحا
أعلن رئيس لجنة الانتخابات بالسويس، عن قبول أوراق 38 مرشحا لخوض انتخابات مجلس النواب رسميا حتى ظهر اليوم.

وقال مصدر باللجنة فى تصريحات خاصة إن كل المتقدمين قاموا بإرفاق صورة ضوئية من كشف الحساب بالبنك الخاص بالدعاية الانتخابية، فضلا عن إحضار صحيفة الحالة الجنائية حديثة طبقا لتعليمات اللجنة العليا.

وكشف المصدر أن أمس لم يتقدم أى مرشح وحتى ظهر اليوم لم يتقدم أحد، موضحا أن سير عمل اللجنة مستمر حتى يوم 11 من الشهر الجارى إلى الساعة 5 عصرا واليوم الأخير من عمل اللجنة ستستمر حتى الثانية ظهور طبقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات.

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