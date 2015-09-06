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افتتاح 4 منافذ جديدة للسلع الغذائية ورصف 14 كم بمركز البدارى فى أسيوط

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افتتاح 4 منافذ جديدة للسلع الغذائية ورصف 14 كم بمركز البدارى فى أسيوط افتتاح 4 منافذ جديدة للسلع الغذائية ورصف 14 كم بمركز البدارى فى أسيوط
قامت رئاسة مركز ومدينة البدارى بمحافظة أسيوط، بافتتاح 4 منافذ جديدة لبيع منتجات القوات المسلحة من لحوم ودواجن وألبان وخضار وفاكهة بأسعار رمزية، لمواجهة غلاء الأسعار والتخفيف عن المواطنين وتم الانتهاء أيضا من إنشاء مدرستين للقضاء على كثافة الطلاب بالفصول تدخل الخدمة مع بدء العام الدراسى الجديد.

وأسفرت جهود إدارة بالمركز عن تحرير 118 مخالفة لأصحاب المخابز ومحلات بيع اللحوم والبقالة خلال شهر، وتنوعت ما بين نقص فى الوزن وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ومحاضر نظافة ولحوم غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية.

كما تم رصف العديد من الطرق بالمدينة والقرى التابعة لها بطول 14 كم منها طريق مصرف البدارى وطريق سحارة أبو شمس ونجوع المعادى ووادى الشيح وطريق المراونة والنواميس بالإضافة إلى تطهير الترع ورفع مخلفاتها بطول 36 كم وتم حفر 2 بئر ارتوازى لتحسين أداء محطة معالجة الحديد والمنجنيز بالبدارى وجارى حفر 2 بئر بمحطة مياه عرب مطير وجارى العمل لإنشاء خطوط الغابة الشجرية الخاصة بمحطة الصرف الصحى لمركزى البدارى وساحل سليم كما تم حل مشكلة ضعف المياه بقرية النواورة وتغيير خط المياه وحل المشكلة بشكل نهائى.

وقامت الأجهزة التنفيذية بإزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية وتحرير محاضر للمخالفين بالإضافة إلى صيانة وإنارة الطريق السريع أسيوط/سوهاج وجارٍ إنشاء خط ضغط عال من محطة وادى الشيح حتى قرية النواورة لحل مشكلة الأحمال الزائدة وانقطاع التيار الكهربائى.

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مصر 365

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