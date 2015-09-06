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الفيوم تستعد لإعلانها محافظة السياحة الريفية على مدار خمس سنوات

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الفيوم تستعد لإعلانها محافظة السياحة الريفية على مدار خمس سنوات الفيوم تستعد لإعلانها محافظة السياحة الريفية على مدار خمس سنوات
صرح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بأن المحافظة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعاون الدولى، بحضور عدد من الوزراء المعنيين لاختيار الفيوم محافظة للسياحة الريفية على مدار خمس سنوات من 2015 إلى 2020 وذلك من خلال تنفيذ مبادرة منتج ريف الذى يدعم استثمار الموارد الطبيعية التى تشتهر بها المحافظة خاصة النخيل وصناعاته المشتقة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم اختيار الفيوم لتنفيذ المبادرة لما تشتهر به من صناعات بيئية وحرفية متميزة خاصة فى منتجات النخيل، وذلك بالتنسيق والتعاون بين هيئة تنشيط السياحة وممثلى جهات حكومية وهيئات تمويليلة ومنظمات المجتمع المدنى ومجالس قومية، بالإضافة إلى منتجى النخيل على مستوى المحافظات المختلفة لتحقيق مبدأ التكامل والتفاعل والتواصل المباشر .

وأضاف أن المشروع يهدف لدعم استثمار الصناعات البيئية والحرفية التى تشتهر بها المحافظة إلى جانب التعريف بإمكانات الفيوم السياحية البيئية والريفية من خلال عدة فعاليات وأنشطة تتمثل فى إقامة تدريبات وتقديم خبرات للمنتجين على مستوى عالى الجودة وتمويل المشروعات وتوفير معارض دائمة ومؤقتة، وتقديم الدعم الفنى للسيدات المشاركات، والمساهمة فى توفير فرص تسويقية للمنتجات خارج البلاد وتسهيل مشاركة منتجى الفيوم فى المعارض الدولية مما يسهم فى الارتقاء بالمستوى الفنى وجودة المنتج وتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى لسكان القرى المستهدفة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن المشروع يعمل على استثمار الموارد البشرية والطبيعية التى تشتهر بها محافظة الفيوم خاصة زراعة وإنتاج النخيل ودعم الأنشطة التى من شأنها تعزيز مفهوم القرى المتخصصة فى كل ما يتعلق بالصناعات والمنتجات البيئية اليدوية الغذائية المصنعه ونصف المصنعه من خلال عدة أنشطة تدريبية وفنية وتسويقية للوصول بالمنتج للجودة التى تؤهله للمنافسة العالمية.
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