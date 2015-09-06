سفر 672 وعودة 359 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 672 إلى الجانب الليبى، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 196مصريا و 476 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 359 مصريا وليبيا بينهم 289 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 70 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 78 ألفا و187مصريا.