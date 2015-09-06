مريض يحاول الانتحار بمستشفى صدر المحلة ويطالب بحل مشكلته مع ضابط شرطة

شهد مستشفى صدر المحلة منذ قليل محاولة مريض يدعى عبد الحميد محمد حسين قنديل الموجود بالمستشفى للربو الشعبى الانتحار من شباك غرفته، وطلب حضور محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل لحل مشكلته مع أحد ضباط المباحث بعد أن اتهمه المريض بالتعدى عليه بالضرب داخل المقهى الخاص به.

وانتقل العميد صالح أبو صالح، مأمور قسم ثانى المحلة، والدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور صابر كاشولى مدير المستشفى، إلى المريض، وتم تحرير محضر إثبات حالة، ووعد مأمور قسم ثانى المحلة بإجراء تحقيق بالواقعة، وقام وكيل وزارة الصحة برفع تقرير إلى سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية.

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