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ربيعة: حزين للعودة من الاحتراف لكنه الأهلي

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ربيعة: حزين للعودة من الاحتراف لكنه الأهلي ربيعة: حزين للعودة من الاحتراف لكنه الأهلي

أعرب رامي ربيعة لاعب الأهلي الجديد عن حزنه للعودة من الاحتراف الخارجي وأكد أنه سعيد في نفس الوقت بالعودة لبيته.

وعاد المدافع الدولي إلى النادي الأهلي بعد رحلة احتراف لم تكلل بالنجاح مع سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وينتظم رامي حاليا في معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة تشاد في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 الأحد.

وقال رامي في تصريحات لقناة الحياة:"لقد عدت لبيتي النادي الأهلي، أتمنى أن أحقق شيئا جيدا العام المقبل نعوض بها جماهير الفريق".

وأضاف "حاليا أنا أركز على مباراة تشاد، نريد تحقيق شيء لجيلنا، المدرب هيكتور كوبر يثق في هذه المجموعة من اللاعبين".

وأردف "حزين للعودة من الاحتراف، لكن لم أتمكن من رفض عرض النادي الأهلي، فكان له الأولوية بالنسبة لي عن العروض الأخرى التي تلقيتها".

وأتم "لدي فرصة أخرى للاحتراف بعد خوض الأوليمبياد، وفي الأهلي يقدروا رغبتي هذه جيدا".

شاهد تصريحات ربيعة

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فيديو اليوم السابع