الزمالك: أقل لاعب في الفريق الآن أصبح مثل شيكابالا.. فكرة النجم الأوحد انتهت

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن أقل لاعب في فريقه حاليا يصل إلى مستوى محمود عبد الرازق شيكابالا.

وأعرب مرتضى عن تخوفه من الضجة المصاحبة لعودة شيكابالا من أن تؤثر بالسلب على الفريق.

وتعاقد الزمالك مع شيكابالا من نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي على أن تتم إعارته للإسماعيلي، إلا أن النادي يدرس حاليا التراجع عن الصفقة بعدما تغيب اللاعب عن مؤتمر تقديمه.

وقال مرتضى في تصرحات لقناة (النهار):"موضوع شيكابالا لا يستحق كل هذه الضجة، الزمالك هو الأهم. لم نرسل الأموال الخاصة بالصفقة بعد، بالتأكيد سنضع اعتذاره في الحسبان لكن لم يجد جديد في القضية. اجتماع مجلس إدارة الزمالك المقبل ليس مخصصا لقصة شيكابالا".

وأضاف "لدينا فريق الآن أقل لاعب به أصبح في مستوى شيكابالا. نحن نحاول فقط من خلال القصة أن نرسل رسالة بأننا نقف بجوار اللاعب، لكن إذا كان شيكابالا سيخلق مشكلة داخل الفريق فلا أريده. أي لاعب في الزمالك عليه أن يعلم أنه يعمل داخل منظمة كاملة".

وأردف "فكرة النجم الأوحد التي عانى منها الزمالك لسنوات لم تعد موجودة الآن، وما يحدث من قصة شيكابالا تجعلني أخاف على الفريق".

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