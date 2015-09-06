أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - عبد ربه يستعد للموسم الجديد على الشاطيء

Google+ Print

يخوض حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي برنامجا تدريبيا منفردا على شواطيء الإسماعيلية سعيا لرفع لياقته البدنية قبل بداية الموسم الجديد.

وغاب قائد الدراويش عن المباريات لفترة طويلة بسبب الإصابة قبل أن يعود ويشارك في مباراة سموحة التي خسرها فريقه بركلات الترجيح بربع نهائي كأس .

ويسعى عبد ربه للاستعداد مبكرا للموسم الجديد قبل أن يبدأ المعسكر الرسمي للدراويش يوم 9 سبتمبر المقبل.

وكان الإسماعيلي قد احتل المركز السادس الموسم المنصرم في مسابقة الدوري التي شارك عبد ربه في 12 مباراة منها وسجل هدفين.

نستطيع الوصول الى الص

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017