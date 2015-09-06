صورة - عبد ربه يستعد للموسم الجديد على الشاطيء

يخوض حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي برنامجا تدريبيا منفردا على شواطيء الإسماعيلية سعيا لرفع لياقته البدنية قبل بداية الموسم الجديد.

وغاب قائد الدراويش عن المباريات لفترة طويلة بسبب الإصابة قبل أن يعود ويشارك في مباراة سموحة التي خسرها فريقه بركلات الترجيح بربع نهائي كأس مصر.

ويسعى عبد ربه للاستعداد مبكرا للموسم الجديد قبل أن يبدأ المعسكر الرسمي للدراويش يوم 9 سبتمبر المقبل.

وكان الإسماعيلي قد احتل المركز السادس الموسم المنصرم في مسابقة الدوري التي شارك عبد ربه في 12 مباراة منها وسجل هدفين.