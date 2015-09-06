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وزير الصحة يحيل الملف الطبى للطفلة جنة الله للنيابة العامة

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وزير الصحة يحيل الملف الطبى للطفلة جنة الله للنيابة العامة وزير الصحة يحيل الملف الطبى للطفلة جنة الله للنيابة العامة
وافق الدكتور عادل عدوى وزير الصحة على إحالة الملف الطبى للطفلة جنة الله المعروفة إعلاميا "بطفلة الديدان" إلى النيابة العامة، للتحقيق وكشف الملابسات الحقيقية حول وجود ديدان فى فم الطفلة نتيجة تعرضها للإهمال الطبى.

وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الوزارة شكلت لجنتين ووضعوا تقاريرهم حول المعايير المتبعة فى المستشفى التى توفت بها الطفلة، مشيرا إلى أن تحقيقات النيابة ستكشف مدى وجود عدوى بالمستشفى من عدمه.

وأضاف وزير الصحة، أن تقارير اللجان التى شكلتها الوزارة: اتباع المستشفى لكافة المعايير فى الرعاية المركزة ولا توجد شبهات إهمال طبى.

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