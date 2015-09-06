أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ القاهرة يتفقد مشروع إسكان المحافظة القومى بمدينة بدر

Google+ Print
تفقد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، موقع مشروع الإسكان القومى بمدينة بدر الذى تنفذه محافظة القاهرة على مساحة 150 فدانا، ويضم أكثر من 8000 وحدة سكنية متكاملة المرافق، وذلك للوقوف على التشطيبات الأخيرة من تنسيق الموقع العام ورصف الطرق والأرصفة المؤدية للوحدات السكنية مع إتمام واستكمال أعمال الإنارة والتشجير والتجميل.

اليوم السابع -9 -2015

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أن مراحل هذا المشروع الإسكانى الضخم سيتم تخصيصها كاملة لتوفير الوحدات السكنية اللازمة لبرامج ومحاور إسكان المحافظة المختلفة من الخطورة الداهمة والحالات القاسية ونسبة المعاقين والإخلاء الإدارى والزواج الحديث.

اليوم السابع -9 -2015

وخلال الجولة استمع الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، لشكاوى سكان وأهالى المنطقة السكنية الجديدة والتى تم تسكينهم مؤخراَ ضمن حالات وبرامج التسكين بمحافظة القاهرة من نسبة المعاقين والحالات القاسية والخطورة الداهمة، ووعدهم بتذليل وتنفيذ كافة طلباتهم وحل شكواهم وتوفير جميع الخدمات الأساسية لسكان المنطقة.

اليوم السابع -9 -2015

وكلف الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، مدير مديرية بالقاهرة بتزويد المنطقة والمناطق المجاورة بمنافذ إضافية للخبز، وكذلك انتشار عدة منافذ لتوزيع وتوفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، مع توفير أيضاَ سيارات متنقلة لتوزيع الخبز بالمناطق التى تم تسكينها وكذلك سيارات متنقلة لتوزيع المواد والسلع الغذائية تسهيلاَ للمواطنين فى الحصول على احتياجاتهم اليومية.

اليوم السابع -9 -2015

وقرر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة تشكيل لجنة عاجلة لدراسة مقترح بإعادة النظر فى القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التى تم تسليمها (175 جنيها) وإمكانية تخفيضها تلبية لرغبة والتماس بعض السكان غير القادرين وأصحاب الظروف الخاصة.

كما كلف الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بسرعة تخصيص وتشغيل خطين إضافيين من سيارات المينى باص بقوة أربعة أتوبيسات بكل خط لربط المناطق الداخلية بالمحطة والموقف الرئيسى للأتوبيسات بمدخل المدينة، لخدمة وتسهيل نقل المواطنين بالمنطقة والمناطق المجاورة بمحيط مدينة بدر تلبية لشكاوى بعض سكان وأهالى المنطقة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


>بالصور..الباعة الجائلون بـ"أحمد حلمى" لمحافظ القاهرة:"مشروعك فشل يا باشا"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد