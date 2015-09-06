محافظ القاهرة يتفقد مشروع إسكان المحافظة القومى بمدينة بدر

تفقد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، موقع مشروع الإسكان القومى بمدينة بدر الذى تنفذه محافظة القاهرة على مساحة 150 فدانا، ويضم أكثر من 8000 وحدة سكنية متكاملة المرافق، وذلك للوقوف على التشطيبات الأخيرة من تنسيق الموقع العام ورصف الطرق والأرصفة المؤدية للوحدات السكنية مع إتمام واستكمال أعمال الإنارة والتشجير والتجميل.

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أن مراحل هذا المشروع الإسكانى الضخم سيتم تخصيصها كاملة لتوفير الوحدات السكنية اللازمة لبرامج ومحاور إسكان المحافظة المختلفة من الخطورة الداهمة والحالات القاسية ونسبة المعاقين والإخلاء الإدارى والزواج الحديث.

وخلال الجولة استمع الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، لشكاوى سكان وأهالى المنطقة السكنية الجديدة والتى تم تسكينهم مؤخراَ ضمن حالات وبرامج التسكين بمحافظة القاهرة من نسبة المعاقين والحالات القاسية والخطورة الداهمة، ووعدهم بتذليل وتنفيذ كافة طلباتهم وحل شكواهم وتوفير جميع الخدمات الأساسية لسكان المنطقة.

وكلف الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، مدير مديرية التموين بالقاهرة بتزويد المنطقة والمناطق المجاورة بمنافذ إضافية للخبز، وكذلك انتشار عدة منافذ لتوزيع وتوفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، مع توفير أيضاَ سيارات متنقلة لتوزيع الخبز بالمناطق التى تم تسكينها وكذلك سيارات متنقلة لتوزيع المواد والسلع الغذائية تسهيلاَ للمواطنين فى الحصول على احتياجاتهم اليومية.

وقرر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة تشكيل لجنة عاجلة لدراسة مقترح بإعادة النظر فى القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التى تم تسليمها (175 جنيها) وإمكانية تخفيضها تلبية لرغبة والتماس بعض السكان غير القادرين وأصحاب الظروف الخاصة.

كما كلف الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بسرعة تخصيص وتشغيل خطين إضافيين من سيارات المينى باص بقوة أربعة أتوبيسات بكل خط لربط المناطق الداخلية بالمحطة والموقف الرئيسى للأتوبيسات بمدخل المدينة، لخدمة وتسهيل نقل المواطنين بالمنطقة والمناطق المجاورة بمحيط مدينة بدر تلبية لشكاوى بعض سكان وأهالى المنطقة.

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