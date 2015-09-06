وزارة الدفاع اليمنية:شهداء التحالف العربى سقطوا نتيجة خيانة عسكرية بشبوة

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع اليمنية، على البكالى، أن حادثة الصافر فى محافظة مأرب والتى استشهد فيها 45 إماراتياً، وخمسة بحرينيين، و32 يمنياً، و10 سعوديين، وقعت نتيجة خيانة عسكرية فى محافظة شبوة من قبل أفراد وضباط تسلموا المحافظة كانوا قد أعلنوا ولاءهم للشرعية ولكنهم لا يزالون يدينون بالولاء للحوثيين وصالح.

وأوضح البكالى فى تصريحات لصحيفة الرياض السعودية، اليوم الأحد، أنه كان هناك خطأ فى تقدير الموقف بالنسبة لتحرير شبوة، التى اتضح أن الصاروخ انطلق منها وليس من محافظة مأرب، حيث سلمت بخديعة لجنود وضباط تابعين للمخلوع والحوثى وفى ظاهر الأمر أنها تحررت وهى لم تتحرر حتى اللحظة.

وقال على البكالى: "لا يمكن الثقة إلا بالجيش الجديد الذى يعاد تشكيله، وبالنسبة للجيش السابق حتى وإن أعلن ولاءه للشرعية يجب أن يعاد تشكيله كاملاً وكذلك قيادته وألا تقبل تلك الوحدات على ما هى عليه دون تغيير فى ضباطها وقيادتها، فقيادة الجيش مطالبة الآن فى إعادة النظر فى آلية ومنهجية بناء الجيش الجديد وكذلك الجيش القديم سواء تلك التى أعلنت ولاءها للشرعية أو التى ما زالت مع الانقلابيين".

أكد الناطق الرسمى باسم الوزارة أن قوات التحالف تعمل على تسريع العمل العسكرى فى جبهات مأرب بشكل مستمر.

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