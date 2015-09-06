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لجنة الفيروسات: منح مرضى فيروس سى المنتكسين عقار الدكلانزا نوفمبر المقبل

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لجنة الفيروسات: منح مرضى فيروس سى المنتكسين عقار الدكلانزا نوفمبر المقبل لجنة الفيروسات: منح مرضى فيروس سى المنتكسين عقار الدكلانزا نوفمبر المقبل
أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أن عقار الدكلانزا سيدخل منتصف أكتوبر المقبل.

وقال إن عقار الدكلانزا مع السوفالدى يعد الوسيلة المثلى للمرضى الذين لم يستجيبوا للعلاج بالسوفالدى بالسابق، موجها دعوة لجميع المرضى الذين أنهوا العلاج بعد 12 أسبوعا بعمل تحليل "بى سى آر" لتقديمه إلى وحدة علاج الفيروسات التى كان يتردد عليها.

وأشار إلى أن المرضى الذين ثبت شفاؤهم سيتم منحهم شهادة موثقة من وزارة الصحة بالشفاء التام من الفيروس إذا ثبت بالتحليل أن الفيروس غير موجود أو يتم إدراجه فى قوائم علاج المرضى الذين لم يستجيبوا للعلاج بالسوفالدى والمتوقع بدء علاجهم أوائل نوفمبر القادم بعد توافر الدكلانزا منتصف أكتوبر، موضحا أنه سيتم إدارجهم فى قائمة الذين سيتم علاجهم بالدكلانزا والسوفالدى نوفمبر القادم.

وقال إن عدم استجابة بعض المرضى للعلاج بالسوفالدى كان نتيجة لعدة أسباب أهمها عدم الانتظام فى أخذ العلاج، خاصة أقراص الريبافيرين والتدخين خلال فترة العلاج أو عدم السيطرة على مرض السكر فى فترة العلاج فى المرضى الذين يعانون من السكر أو تناول أدوية أخرى تتفاعل مع عقار السوفالدى.
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مصر 365

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