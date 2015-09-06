«القضاء الإداري» يحيل دعوى تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان لـ«المفوضين»

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إحالة الدعوى المقامة سمير صبرى المحامى التى تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان لإهداره الحق فى تطبيق عقوبة القصاص على القتلة والمحرضين لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانونى.

وقال صبرى، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان ارتكب العديد من الخطايا بحق المواطنين، تلك التى بدأت بقضايا إهدار الحق فى تطبيق عقوبة القصاص على القتلة والمُحرضين وغيرها من المواقف التى تعتبر جرائم فى حق المصريين، مثل تجاهل المؤسسة الحقوقية الوطنية إدانة العمليات الإرهابية التى تحاك ضد الوطن والمصريين ورجال الشُرطة والقوات المُسلحة.