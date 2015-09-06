يوسف والي يصل دار القضاء العالي لاستكمال محاكمته في «محمية جزيرة البياضية»

وصل، منذ قليل، الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، إلي مقر محاكمته بدار القضاء العالي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أرض محمية جزيرة البياضية”، بعد تغيبه عن حضور عدة جلسات، بسبب ظروفه الصحية.

كما وصل إلي مقر المحاكمة مستشار وزير الزراعة الأسبق أحمد عبدالفتاح، الذى يُحاكم في ذات القضية، إلي جانب آخرين.

وتستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم الأحد، بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، وعضوية المستشارين عبد العال سلامة ومحمد محمود، نظر قضية “محمية جزيرة البياضية”، المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي، وآخرين.

ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم – هارب – رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.