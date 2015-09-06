تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بسرقة سيارة شركة بترول فى مصر القديمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل متهم بسرقة سيارة ميكروباص تابعة لشركة بلاعيم للبترول، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغا من محمد على محامى شركة بلاعيم للبترول، يفيد بأن الشركة علمت من سائقها، بأنه حال سيره بسيارة ميكروباص التابعة للشركة، بشارع الملك الصالح متجها لاصطحاب موظفى الشركة، توقف لشراء خبز تاركا السيارة مفتوحة وبداخلها مفتاح التشغيل وعقب عودته تبين عدم تواجدها، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبمواجهة النيابة للسائق بتهمة اختلاس الميكروباص، أنكر ارتكابه الواقعة تماما، قائلا بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول يساومه على استرداد السيارة مقابل مبلغ مالى، كما استمعت النيابة إلى أقوال مقدم البلاغ وهو محامى الشركة الذى نفى التهمة عن السائق، موضحا خلال التحقيق أن السيارة موصلة بجهاز، فقررت النيابة إخلاء سبيل السائق بضمان محل إقامته.

تم التنسيق بين مديرية أمن الجيزة ورجال المباحث بغرض التواصل إلى مكان السيارة، وبالفعل تمكنوا من تحديد مكان تواجدها داخل أحد المنازل المهجورة بمنطقة أطفيح بالجيزة عن طريق جهاز التتبع الذى كان بداخلها.

وتبين أن المسكن ملك "م.ش" 35 سنة، عاطل، وبمواجهته باتهامه بحيازة السيارة، أنكر تماما ارتكابه للواقعة، وأرشد على صديقه الذى طلب منه إخفاء الميكروباص لديه موقتا، والذى يدعى "م.ش"، ونجحت الأجهزة الأمنية فى القبض عليه.

وبسؤاله أنكر معرفته بذلك، فأمرت النيابة بحجزهما على ذمة التحريات. وأفادت تحريات المباحث بأن صاحب المنزل الذى عثر بداخله على السيارة، لم يعلم شيئا عن سرقة الميكروباص، وبناء عليه أمرت النيابة بإخلاء سبيله .

يذكر ان أحمد عطا وكيل نيابة مصر القديمة، بإشراف المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أمر بحبس عاطل متهم بسرقة سيارة ميكروباص تابعة لشركة بلاعيم للبترول، 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل آخر بكفالة 2000 جنيه.

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