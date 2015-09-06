نيابة المعادى تنتدب المعمل الجنائى لبيان أسباب نشوب حريق فى أحد الجراجات

أمرت نيابة المعادى بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب اندلاع حريق شب بجراج أمس، مما أسفر عن تفحم عدد من السيارات.

وكشفت التحريات ومعاينة رجال المباحث أن الجراج بدون ترخيص، وأن التحريات الأولية تشير إلى أن سبب اندلاع النيران ماس كهربائى.

كانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل بشارع الجزائر بالمعادى، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين نشوب حريق بجراج سيارات، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها.

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