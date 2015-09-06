القبض على مسجل خطر يقود سيارة مبلغ بسرقتها وبحوزته سلاح نارى فى النزهة

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط أحمد جمال، سائق، حال استقلاله السيارة رقم ب ل 1425ماركة كيا كارنز والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 8381/2015م جنح أول أكتوبر كرها عن مالكها حسن محمد محمود موظف بالمعاش، وعثر بداخلها على سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقتين من ذات العيار و"أجنة حديدية، مجموعة من المفاتيح، 2 كالون باب، 2 قفاز يدوى، قناع، بنسة، صاعق كهربائى، 8 مفكات، وصلة كهربائية، حقيبة يد حريمى بداخلها متعلقات رانيا حسين حسين، موظفة ومقيمة دائرة قسم مصر الجديدة.

وبمناقشته اعترف بسرقة السيارة كرها عن مالكها وسرقة الحقيبة بأسلوب الخطف بالاشتراك مع أحمد بهجت محمد عاطل وشقيقه محمد عاطل.

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه والهاربين بالسرقة، وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بتحرير عن ذلك المحضر اللازم وأحاله المتهم للنيابة العامة التحقيق.