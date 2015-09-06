أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على مسجل خطر يقود سيارة مبلغ بسرقتها وبحوزته سلاح نارى فى النزهة

Google+ Print
القبض على مسجل خطر يقود سيارة مبلغ بسرقتها وبحوزته سلاح نارى فى النزهة القبض على مسجل خطر يقود سيارة مبلغ بسرقتها وبحوزته سلاح نارى فى النزهة
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط أحمد جمال، سائق، حال استقلاله السيارة رقم ب ل 1425ماركة كيا كارنز والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 8381/2015م جنح أول أكتوبر كرها عن مالكها حسن محمد محمود موظف بالمعاش، وعثر بداخلها على سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقتين من ذات العيار و"أجنة حديدية، مجموعة من المفاتيح، 2 كالون باب، 2 قفاز يدوى، قناع، بنسة، صاعق كهربائى، 8 مفكات، وصلة كهربائية، حقيبة يد حريمى بداخلها متعلقات رانيا حسين حسين، موظفة ومقيمة دائرة قسم الجديدة.

وبمناقشته اعترف بسرقة السيارة كرها عن مالكها وسرقة الحقيبة بأسلوب الخطف بالاشتراك مع أحمد بهجت محمد عاطل وشقيقه محمد عاطل.

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه والهاربين بالسرقة، وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بتحرير عن ذلك المحضر اللازم وأحاله المتهم للنيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017