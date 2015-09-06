بدء جلسة محاكمة 21 متهما فى قضية خلية "الرصد والردع"

بدأت محكمة الجنايات المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل ثالث جلسات محاكمة 21 متهما بتكوين خلية إرهابية باسم "الرصد والردع" لارتكاب أعمال عنف بمنطقة العمرانية.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال الـ21 متهمًا بينهم 9 محبوسين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، بالعمرانية ما تسبب فى مقتل مواطن وتفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، للإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة مصر خارجيًا، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.

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