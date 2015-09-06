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حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بسرقة سيارة وحيازة سلاح نارى بالنزهة

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حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بسرقة سيارة وحيازة سلاح نارى بالنزهة حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بسرقة سيارة وحيازة سلاح نارى بالنزهة
أمرت نيابة النزهة بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة وحيازته سلاحا ناريا بدون ترخيص.

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط سائق أثناء استقلاله سيارة ملاكى مسروقة بعد الاشتباه به، وتحرر محضر بالواقعة.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 2 سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقتين من ذات العيار" وأجنة حديدية، ومجموعة من المفاتيح، و2 كالون باب، و2 قفاز يدوى، وقناع، وبنسة، وصاعق كهربائى، و8 مفكات، ووصلة كهربائية، وحقيبة يد حريمى بداخلها متعلقات موظفة.

وبمناقشته اعترف بسرقة السيارة كرها عن مالكها، وسرقة الحقيبة بأسلوب الخطف بالاشتراك مع عاطلين، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
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