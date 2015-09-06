ربيعة: حزين للعودة من الاحتراف لكنه الأهلي

يقود محمد صلاح وباسم مرسي هجوم منتخب مصر في مباراة تشاد ضمن الجولة الثانية من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

ويلعب هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر برمضان صبحي مساندا لصلاح وباسم مرسي.

ويدعم مؤمن زكريا الواجبات الهجومية للفراعنة مع قدرة على مساعدة النني وإبراهيم صلاح دفاعيا كذلك في وسط الملعب.

ويشارك حازم إمام كظهير أيمن في منتخب مصر، ويجاوره رامي ربيعة وأحمد حجازي الذي لا يمتلك الفراعنة غيرهما في مركز قلب الدفاع بعد إصابة سعد سمير وعلي جبر.

وحافظ محمد عبد الشافي على مكانه في مركز الظهير الأيسر.

ويحمي عرين الفراعنة أحمد الشناوي.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: حازم إمام - رامي ربيعة - أحمد حجازي - محمد عبد الشافي

الوسط : محمد النني - إبراهيم صلاح - مؤمن زكريا - رمضان صبحي

الهجوم : محمد صلاح - باسم مرسي