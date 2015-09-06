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محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن الأبرار

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محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن الأبرار محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن الأبرار

 قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة..واجب العزاء في شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية " إعادة الأمل " في اليمن.

 وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء خلال زيارته مجالس العزاء اليوم..سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .

  فقد قام سموه بزيارة مجالس العزاء .. للشهيد وليد محمد علي الياسي والشهيد أحمد غلام عبدالكريم لنقاوي في منطقة نوف في الشارقة والشهيد يوسف حسن يوسف العبيدلي في منطقة الطرفانة في الإمارة.

رافق سموه خلال تقديم التعازي .. سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.
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