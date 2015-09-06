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صندوق الزواج يعتمد أسماء 334 مستفيدا

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صندوق الزواج يعتمد أسماء 334 مستفيدا صندوق الزواج يعتمد أسماء 334 مستفيدا

 اعتمدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج أسماء  334  مستفيدا من الدفعة السابعة لعام 2015 من منحة الزواج بإجمالي13  مليونا و 160 ألف درهم تم تحويلها بالفعل للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة.

وأكدت الشامسي أن الصندوق مستمر في بناء أسر فاعلة تسهم بكل مكوناتها في بناء الوطن وحمايته والذود عنه.. مشيدة بالدور البطولي لشباب الوطن.

 كما أعربت معاليها عن خالص تعازيها الصادقة للقيادة الرشيدة وحكومة وشعب الإمارات وأسر الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية أرض اليمن الشقيق مكللة أرواحهم الطاهرة بأسمى وأجل وأروع معاني الشهادة في ميادين نصرة الحق ورد كيد المعتدين عن أشقائنا اليمنيين الذين يتعرضون لضيم وعدوان من جماعات المتمردين والعابثين بمقدرات الأوطان .. مسطرين بذلك أبهى صور البطولة وأسمى معاني التضحية حفاظا على أمن الإمارات ودرء أية مخاطر عن وطننا ومنعة أمننا الخليجي المشترك.

  وجددت معاليها عهد الولاء والوفاء للوطن والقيادة .. مؤكدة الثقة والفخر بجنودنا البواسل وبقدرتهم على تحقيق النصر وإعادة الأمل لربوع اليمن الشقيق لتسطر دولة الإمارات بأحرف من نور سجلا ناصعا في البطولة والمجد وتضرب أروع الأمثلة في الفداء والإبقاء على راية الوطن خفاقة عاليا .

  وقالت إن المحن لا تزيدنا إلا الإصرار والشموخ والعزه على مواصلة الدرب في حماية الإمارات .. مشيرة إلى أن الشهداء وضعوا على صدورنا نياشين الفخر .. سائلة الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء والأنبياء والصديقين.
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