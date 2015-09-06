البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ 228 شخصا أمام الإسكندرية

نجحت القوات البحرية فى إحباط محاولة الهجرة غير الشرعية لـ 228 شخصا من جنسيات مختلفة ، حاولوا استغلال السواحل المصرية .

وقال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إنه أثناء قيام وحدات القوات البحرية بأداء واجبها الوطنى فى تأمين ساحل البحر المتوسط تم الإشتباه فى (3) بلنص صيد أثناء إبحارهم أمام ساحل مدينة الإسكندرية ، وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش ، تبين وجود (228) فرد جنسيات مختلفة بالإضافة إلى طاقم البلنصات الثلاثة وعددهم (17) فرد أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية خارج البلاد.

وأضاف :" تم اقتياد البلنصات والأفراد والطاقم إلى قاعدة الإسكندرية البحرية حيث تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وتحويلهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

>