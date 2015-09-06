وزيرالصحة: زيادة العيادات الطبية بمكة والمدينة لـ35 لرعاية الحجاج المصريين

أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، أنه تم زيادة عدد العيادات الطبية المخصصة للرعاية الصحية للحجاج إلى 35 عيادة، مشيرا إلى ضرورة تمسك الحجاج بالعادات الصحية السليمة لمنع تسرب أى أمراض لهم.

وقال "عدوى"، خلال اجتماعه بالدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بديوان الوزارة، إنه تم التنسيق مع إدارة الحج السعودية لرعاية مرضى السكر والغسيل الكلوى، مشيرا إلى أنه تم إمداد جميع العيادات فى البعثات المرافقة لبعثة وزارة الصحة بالأدوية اللازمة لرعاية المرضى.

وأضاف وزير الصحة، أن جميع أفراد البعثة الطبية مؤهلون لخدمة الحجاج المصريين ورعايتهم، مشيرا إلى أنه تم توفير 12 طنا من الأدوية لرعاية المصابين والمرضى واتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى.

وأوضح وزير الصحة أنه تم تخصيص أرقام تليفونات لحالات الطوارئ وهى 0540961473 أو 054969373 مشيرا إلى أن عناوين العيادات فى مكة، فتوجد عيادة فى مطار الحجاج بجدة وفندق الإيمان طيبة بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة وفندق أنوار مودة بشارع إبراهيم الخليل مكة وفندق الإيمان وفندق المهاجرين بشارع الهجرة مكة وفندق أبراج مكة بساحة الحرم المكى وفندق رمادا الفائزين بسارع أجياد العام بمكة وفندق لؤلؤة التوحيد وفندق العليان مودة وفندق جوار المرفق.

من جانبه حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من استغلال موسم الحج فى الدعاية السياسية من جانب بعض تيارات الإسلام السياسى، مطالبا الحجاج باليقظة فى الحج، حفاظاً على أمنهم القومى وسط المتغيرات السياسية فى الوقت الراهن.

فيما أحرم الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية من مقر ديوان عام الوزارة متوجها إلى السعودية .