ماء الترمس يعالج حمو النيل وحروق الشمس

حمو النيل من الأمراض الجلدية التى تظهر على الجسم عند ارتفاع درجات حرارة الطقس، ولكنه غالبا يصاب به الإنسان فى موسم فيضان النيل ولذلك سمى بحمو النيل.

وخلال الصيف يتعرض أيضا الكثيرون لحروق الجلد بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة وبطريقة مباشرة، كالنزول فى الظهيرة، أو نزول البحر أو حمامات السباحة، فيتأثر الجلد وقد يصاب بحروق.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور شعبان إبراهيم محمد أخصائية الجلدية والتناسلية، أنه عند ارتفاع درجات حرارة الطقس وعند زيادة نسبة الرطوبة، يزداد نسبة الإصابة بألا مراض الجلدية المختلفة، وأشهرها حمو النيل، وأيضا عند التعرض المباشر لأشعة الشمس قد يتعرض الجسم للحروق.

ويتابع أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية، أن الإصابة بحمو النيل يحدث نتيجة تجمع العرق وعدم خروجه من الجسم نتيجة إلى انسداد فتحة الغدد العرقية، فتتكون حويصلات لها رؤوس حمراء وتنتشر فى الجسم أجمعه.

ويكمل أخصائى الجلدية، أن التعرض لأشعة الشمس الضارة تتسبب فى حرق الجلد، ويشعر الشخص المحروق بالألم شديد يصعب تحمله.

ويقدم أخصائى الجلدية والتناسلية، طريقة طبيعية أثبتت فاعلية فى علاج حمو النيل وحروق الشمس، حيث يتم غلى الترمس الجاف، ثم يصفى الماء الناتج ويترك ليبرد ويدهن به الجسم مرتين فى اليوم.

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